«النصر» يبدأ الاستعداد لدوري المجموعات في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 05:40 مساء
فريق النصر الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)

بدأ فريق «النصر»، ممثل ليبيا الوحيد في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، أمس الثلاثاء، تدربياته بملعب النادي بناءً على دعوة رئيس اللجنة التسييرية للنادي عزالدين الوكواك للجهاز الفني والإداري واللاعبين لبداية الاستعدادات الجدية للمجموعات؛ وذلك حرصًا من إدارة النادي على ظهور ممثل الكرة الليبية الوحيد، فريق «النصر» في دوري المجموعات بشكل جيد.

وكانت قرعة كأس الاتحاد الأفريقي وضعت فريق «النصر» في المجموعة الثانية، التي تضم فرق حورويا كوناكري (غينيا) وجوليبا (مالي) وبيدفست فيتس (جنوب أفريقيا).

ويلتقي «النصر» فريق «دجوليبا في الأول من ديسمبر المقبل بمصر ثم حوريا كوناكري في الثامن من نفس الشهر في غينيا ثم بيدفيست في جنوب أفريقيا يوم 29 من ديسمبر أيضًا.

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