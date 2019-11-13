بودية مديرا فنيا لنادي «الظهرة»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 05:36 مساء
عضو الجمعية العمومية لنادي «الظهرة» مصطفي الدريدي (أرشيفية : الإنترنت)

تعاقدت إدارة نادي «الظهرة» العريق، أحد فرق الدرجة الثانية، مع المدرب الوطني ناصر بودية؛ لتدريب الفريق الأول للنادي خلفًا للمدرب الوطني عبد الرؤوف بنور الذي قدم مستويات جيدة خلال مسابقة الدرجة الثانية التي توقفت بسبب الأوضاع وحل فيها فريق «الظهرة» في الترتيب الأول بمجموعته.

وأكد عضو الجمعية العمومية لنادي «الظهرة» مصطفي الدريدي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن التغيير جاء نظرًا للظروف الصحية للمدرب القدير عبدالرؤوف بنور الذي  من المقرر أن سافر في رحلة علاج.

وأضاف أن اختيار المدرب ناصر بودية جاء لأنه ابن من أبناء نادي «الظهرة» ويريد الوقوف مع النادي في هذه المرحلة رغم توقف دوري الموسم الماضي، وكان على بعد خطوات من التأهل لدوري الدرجة الأولى.

ويعد فريق «الظهرة» أحد الفرق العريقة في مدينة طرابلس، حيث تأسس العام 1947 وكان من الفرق التي قدمت مستويات كبيرة في دوري الدرجة الأولى وتحصل على بطولة ليبيا في الموسم الرياضي 1984 -1985.

وشهد النادي في الآونة الأخيرة نهضة معمارية، حيث تم تعشيب أرضية الملعب وإنشاء عدة مرافق به ومحلات استثمار للنادي، وبه عديد الألعاب في الشطرنج وكرة القدم، في الفئات السنية والكبار، ورفع الأثقال والطائرة والسلة وألعاب الدفاع عن النفس.

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