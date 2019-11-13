أول اجتماع للجنة التسييرية الجديدة بنادي خليج سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 05:08 مساء

عقدت اللجنة التسييرية الجديدة بنادي «خليج سرت»، ظهر أمس الثلاثاء، أول اجتماع لها وفقًا لتكليفها بقرار من رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق بشير القنطري رقم 219 لسنة 2019.

وسبق ورفضت إدارة نادي «خليج سرت» قرار تشكيل اللجنة، حيث أكد نائب رئيس لجنة الإدارة الحالية للنادي بشير الشح، في بيان صادر عن الإدارة، رفضه القرار الذي جاء لتشكيل لجنة جديدة موقتة تسير الأمور في النادي بدلًا عن اللجنة السابقة التي تم تكليفها منذ عامين كلجنة إدارية موقتة أيضًا برئاسة عزالدين أسويسي.

وأعلنت الهيئة العامة الليبية للشباب والرياضة، في بيان رسمي حصلت «الوسط» على نسخة منه، قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الإدارية الجديدة، التي ستقوم بتسيير أعمال نادي «خليج سرت» ليرأسها أحمد سعد غيث.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة التسييرية ستقوم بعملها، تمهيدًا لانتخاب الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

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