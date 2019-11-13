البطل الليبي أبوراس في بطولة العالم لبناء الأجسام بروما

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 05:06 مساء
البطل العالمي في بناء الأجسام أبوعجيلة سالم أبو راس (أرشيفية : الإنترنت)

يستعد البطل العالمي في بناء الأجسام أبوعجيلة سالم أبو راس لبطولة روما في 18 نوفمبر الجاري، التي ستقام في العاصمة الإيطالية بمشاركة أبطال العالم في مختلف الأوزان.

من جانبه قال عضو الاتحاد الفرعي بطرابلس وسام العكاري والمقرب من البطل الليبي أبو راس: «إن أبوعجيل أبوراس سيبدأ اللعب في بطولة روما في وزن 83 كغم وليس وزن 78 كغم كلاسك فيزيك بناء على نصيحة نائب رئيس الاتحاد الدولي أرماندو».

وعلمت «بوابة الوسط» من مصادرها أن البطل الليبي لديه كارت احتراف ويسعى خلال المشاركات إلى رفع رصيده من النقاط في التصنيف العالمي، وكانت آخر مشاركة له في الثاني من نوفمبر الجاري في إسبانيا وحصد الترتيب الثاني في البطولة والقلادة الفضية بعد منافسة قوية في الوزن المفتوح من 75 كغم إلى فوق 100كغم بعد أن تم دمج جميع الأوزان من تحت 80 كجم إلى فوق 100 كغم للرياضيين المتحصلين سابقًا على كروت احتراف.

وجمع أبوراس خلال المشاركة أيضًا 2500 نقطة لرفع رصيده العالمي من النقاط التي تجمع في نهاية العام لأبطال الاحتراف وأصبح ترتيبه العالمي الأول في وزنه والخامس في منافسات بطل أبطال العالم.

وكان أبوعجيلة يطمح في المشاركة في بطولة الإمارات التي أُقيمت مؤخرًا لتحسين تصنيفه العالمي، ولكن ظروف التأشيرة حالت دون مشاركته.

يذكر أن الاتحاد الدولي لبناء الأجسام يعلن في 30 ديسمبر من كل عام التصنيف العالمي لجميع الأبطال، ويطمح البطل الليبي أبوعجيلة أن يكون من بين هؤلاء الأبطال، ويمنح كذلك مكافآت مالية مجزية لهم.

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