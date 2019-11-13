تصفية لاختيار منتخب بناء الأجسام الليبي قبل بطولة المغرب

جانب من منافسات بناء الأجسام الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، أحمد سعيد، فى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن تصفية ستقام بمدينة طرابلس في ديسمبر المقبل لاختيار المنتخب الليبي المشارك في بطولة المغرب العربي لبناء الأجسام، التي ستقام في تونس خلال ديسمبر المقبل.

وأضاف سعيد أن الرياضيين الذين يحق لهم المشاركة في التصفيات هم المتحصلون على الترتيب الأول والثاني في بطولات المناطق، والمتحصلون في المشاركات الخارجية على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية والرياضيون المتميزون المقيمون في الخارج، بالإضافة إلى من يرى في نفسه القدرة على خوض هذه التصفيات.

ويستعد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام للمشاركة بفريقين في المحفل المغاربي.