بيت المال: الوضع في اتحاد التايكوندو غريب

الأمين العام السابق لاتحاد التايكواندو، محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر الأمين العام السابق لاتحاد التايكواندو، محمد بيت المال، أن قيام المكتب التنفيذي بإقالة الأمين العام الحالي انتصار غريبة وتكليف أمين عام جديد أمر يدعو للقلق، ويؤكد حالة التخبط عبر تغيير منصب الأمين العام أربع مرات خلال السنوات الأخيرة.

وقال بيت المال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء إن المكتب التنفيذي له الحق في تغيير الأمين، ولكن السؤال ما هي أسباب تغيير أربع شخصيات في هذا المنصب؟.

وأضاف بيت المال في تصريحاته أن الاتحاد به رئيس ورئيس مكلف وكل منهما يمارس مهامه، مطالبا بضرورة عمل وقفة مع النفس من الجميع حتى ينصلح حال الاتحاد الذي عانى كثيرا من المشاكل في الفترة الأخيرة.