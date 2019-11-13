أندية المنطقة الغربية والوسطى تجمد النشاط وتطلب رسميا إلغاء الدوري

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 02:23 مساء
جانب من مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

عقدت أندية المنطقة الغربية والوسطى اجتماعا مهما اليوم الأربعاء، بهدف المطالبة باستمرار إيقاف مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم، مع تجميد النشاط العام على خلفية الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، وتحديدا العاصمة طرابلس.

والأندية هي: الاتحاد والأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي والسويحلي والمدينة والمحلة وأبوسليم والشط والخمس والوحدة.

وقال المجتمعون في بيان موحد: «في الوقت الذي نترحم فيه على شهداء الوطن المدافعين عن العاصمة، نتعجب من ما يفعله اتحاد الكرة بمحاولة عودة النشاط الرياضي دون مراعاة الظروف الأمنية والإنسانية التي ما زالت مستمرة بل أسوأ من ذي قبل».

وبخلاف المطالبة بتجميد النشاط قررت أندية المنطقة الغربية والوسطى فيما بينها إعلان تجميد النشاط الرياضي بالكامل والمشاركات الخارجية حتى انتهاء الحرب، مع الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لاتحاد الكرة الليبي بمقر الاتحاد بالعاصمة طرابلس، لعرض مناقشة رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وآخر المستجدات الرياضية.

توقيعات أندية المنطقة الغربية والوسطى (بوابة الوسط)
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