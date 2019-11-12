اكتمال القوة الضاربة لمنتخب ليبيا بانضمام جميع المحترفين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 05:01 مساء
وصول المحترفين الليبيين لمعسكر المنتخب (المركز الإعلامي)

اكتمل أمس الإثنين وصول محترفي منتخب ليبيا الأول لكرة القدم إلى تونس لملاقاة الأخير الجمعة المقبل ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم المقبلة بالكاميرون 2021.

انضم 16 محترفا إلى عناصر اللاعبين المحليين المختارين لمباراتي تونس وتنزانيا، حيث وصل سند الورفلي رغم إصابته مع فريقه الرجاء البيضاوي المغربي وتظل مشاركته في مباراتي تونس وتنزانيا مرهونة بنتائج الفحص الطبي التي سيجريها اليوم الثلاثاء في تونس مع طبيب المنتخب.

ويغيب بسبب الإصابة أيضا المحترف الليبي بصفوف فريق كروتوني الإيطالي أحمد بن علي الذي يمثل غيابه خسارة كبيرة لـ«فرسان المتوسط» بجانب معتز المهدي اللاعب المحلي الغائب بسبب ظروف عائلية خاصة به.
أما تشكيلة المحترفين فضمت: مؤيد اللافي (اتحاد العاصمة الجزائري)، سند الورفلي (الرجاء البيضاوي المغربي)، أحمد شلبي (الاتحاد السكندري المصري)، محمد الترهوني (سموحة المصري)، هيثم ضانة (هلال الشابة التونسي)، علي معتوق (الملعب التونسي)، المعتصم المصراتي (غميارش البرتغالي)، حمدو الهوني (الترجي التونسي)، مهند عيسي ايتو وأنيس سلتو (النجم الساحلي التونسي)، بدر حسن (الباطن السعودي)، زكريا الهريش وصالح الطاهر (اتحاد طنجة المغربي)، إسماعيل التاجوري (نيويورك سيتي الأميركي)، مفتاح طقطق (المصري المصري)، محمد صولة (الرفاع البحريني).

ويخوض المنتخب الوطني تدريباته اليومية في الفترتين الصباحية والمسائية، وقد شارك مساء أمس كل المحترفين الموجودين في تونس عدا سند والمعتصم لوصولهما في وقت متأخر، أما الفترة الصباحية أمس فقد شهدت اجتماعا فنيا تكتيكيا مع الطاقم الفني بجميع الرياضيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غامبيا تقاضي بورما أمام «العدل الدولية» بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
دولى
العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
بوتين وميركل يؤيدان «وقف فوري وغير مشروط» للأعمال القتالية في ليبيا
ليبيا
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
18.53 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط في 10 أشهر
ليبيا
مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
دريجة: توحيد سعر الصرف هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد
ليبيا
فرنسا توقع اتفاقية حول «الأمن المدني» مع داخلية الوفاق
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة