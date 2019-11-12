اكتمال القوة الضاربة لمنتخب ليبيا بانضمام جميع المحترفين

وصول المحترفين الليبيين لمعسكر المنتخب (المركز الإعلامي)

اكتمل أمس الإثنين وصول محترفي منتخب ليبيا الأول لكرة القدم إلى تونس لملاقاة الأخير الجمعة المقبل ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم المقبلة بالكاميرون 2021.

انضم 16 محترفا إلى عناصر اللاعبين المحليين المختارين لمباراتي تونس وتنزانيا، حيث وصل سند الورفلي رغم إصابته مع فريقه الرجاء البيضاوي المغربي وتظل مشاركته في مباراتي تونس وتنزانيا مرهونة بنتائج الفحص الطبي التي سيجريها اليوم الثلاثاء في تونس مع طبيب المنتخب.

ويغيب بسبب الإصابة أيضا المحترف الليبي بصفوف فريق كروتوني الإيطالي أحمد بن علي الذي يمثل غيابه خسارة كبيرة لـ«فرسان المتوسط» بجانب معتز المهدي اللاعب المحلي الغائب بسبب ظروف عائلية خاصة به.

أما تشكيلة المحترفين فضمت: مؤيد اللافي (اتحاد العاصمة الجزائري)، سند الورفلي (الرجاء البيضاوي المغربي)، أحمد شلبي (الاتحاد السكندري المصري)، محمد الترهوني (سموحة المصري)، هيثم ضانة (هلال الشابة التونسي)، علي معتوق (الملعب التونسي)، المعتصم المصراتي (غميارش البرتغالي)، حمدو الهوني (الترجي التونسي)، مهند عيسي ايتو وأنيس سلتو (النجم الساحلي التونسي)، بدر حسن (الباطن السعودي)، زكريا الهريش وصالح الطاهر (اتحاد طنجة المغربي)، إسماعيل التاجوري (نيويورك سيتي الأميركي)، مفتاح طقطق (المصري المصري)، محمد صولة (الرفاع البحريني).

ويخوض المنتخب الوطني تدريباته اليومية في الفترتين الصباحية والمسائية، وقد شارك مساء أمس كل المحترفين الموجودين في تونس عدا سند والمعتصم لوصولهما في وقت متأخر، أما الفترة الصباحية أمس فقد شهدت اجتماعا فنيا تكتيكيا مع الطاقم الفني بجميع الرياضيين.