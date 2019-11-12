بدء اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

جانب من اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية (إنترنت)

بدأت أمس الإثنين بمدينة شرم الشيخ المصرية اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية رقم 52، واللجان المعاونة له الفنية الرئيسية والإعلامية بقاعة فيروز بفندق سافوي، وتستمر حتى 14 من شهر نوفمبر الجاري برئاسة العميد حازم علي إبراهيم رئيس الاتحاد بالإنابة.

يأتي هذا بمشاركة الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي وهى: ليبيا، والسعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وتونس، والجزائر، والعراق، والمغرب، واليمن، والسودان، والكويت، وفقا لما ذكره عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي العسكري الليبي العميد إبراهيم الأسطي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء.

وحضر الجلسة الافتتاحية الوزير المفوض طارق عبدالسلام، أمين عام الاتحاد، مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العام بجامعة الدول العربية، كما حضر على هامش الاجتماعات العميد هادي بن بكر القحطاني، رئيس الاتحاد السابق، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، والأمانة العامة للاتحاد: محمد الأمين الداه مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية، وعلي بدر أحمد، سكرتير الاتحاد، وعلي جاد محمد، مراقب مالي الاتحاد.

في بداية الاجتماع رحب العميد حازم علي إبراهيم بوفود الدول المشاركة في الاجتماعات، متمنيا لهم طيب الإقامة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بلدهم الثاني.

وألقى الوزير المفوض طارق عبدالسلام، أمين عام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، كلمة ترحيب بالوفود وإبلاغهم تمنيات وتحيات السيد السفير خليل إبراهيم الذوادي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، بالنجاح والتوفيق في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية.