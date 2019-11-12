النصر يبتعد عن المواجهات العربية في قرعة الكونفدرالية

مباراة التأهل الأفريقي للنصر (فيسبوك)

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية عن وقوع النصر الليبي في المجموعة الثانية بجانب بيدفست فيتس الجنوب أفريقي وجوليبا المالي وهورويا بطل غينيا.

وأقيمت فعاليات القرعة، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد أن تأهل 16 فريقا إلى دور المجموعات هي: النصر «ليبيا»، المصري وبيراميدز «مصر»، حسنية أغادير ونهضة بركان «المغرب»، إنيمبا ورينجرز «نيجيريا»، بارادو «الجزائر»، إيساي «بنين»، سان بيدرو «كوت ديفوار»، موتيما بيمبي «الكونغو الديمقراطية»، هورويا «غينيا»، جوليبا «مالي»، نواذيبو «موريتانيا»، بيدفست فيتس «جنوب أفريقيا» وزاناكو «زامبيا».

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الممثل الوحيد لكرة القدم الليبية من العودة من بعيد والتأهل لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه المستحق على مضيفه فريق برولين الأوغندي بهدفين لصفر في مباراة العودة الحاسمة التي جرت بملعب العاصمة كمبالا، بثنائية خالد مجدي وأسامة البدوي.

وكان فريق النصر حقق نتيجة مخيبة خلال لقاء الذهاب التي جرت بالإسكندرية بعد تعادله بهدفين لهدفين، ولكنه سرعان ما نجح في تعويض هذا الإخفاق سريعا، وتعويض هذا التعثر بفوز وانتصار وتأهل تاريخي من خارج الديار، حيث اختار الطريق الصعب لينجح في تحدي كل الظروف، وبلوغ دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية عبر البوابة الأوغندية.

المجموعة الأولى

1- نواذيبو (موريتانيا)

2- رينجرز (نيجيريا)

3- بيراميدز (مصر)

4- المصري (مصر)

المجموعة الثانية

1- النصر (ليبيا)

2- بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا)

3- جوليبا (مالي)

4- هورويا (غينيا)

المجموعة الثالثة

1- نهضة بركان (المغرب)

2- موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)

3- زاناكو (زامبيا)

4- إيساي (بنين)

المجموعة الرابعة

1- سان بيدرو (كوت ديفوار)

2- حسنية أغادير (المغرب)

3- إنيمبا (نيجيريا)

4- بارادو (الجزائر)