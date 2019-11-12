بالصور: أزار والجمل يتوجان ببطولتي نخبة التنس بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 12:49 مساء
طرابلس تشهد ختام بطولة النخبة للتنس الأرضي (تصوير - امحمد اللموشي)

اُختُتمت بطرابلس بطولة النخبة للتنس الأرضي للمنطقة للفئات كبار وتحت 18 وتحت 14 وبنات وناشئين التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد العام الليبي للتنس والاسكواش برعاية شركة «ليبيانا» للاتصالات والهاتف المحمول.

وجاءت النتائج النهائية لتشهد تتويج اللاعب محمد الجمل ببطولة النخبة للكبار، وجاء اللاعب محمد المهدي في الترتيب الثاني، كما توجت اللاعبة أزار أبوحلقة بكأس النخبة للبنات، وجاءت اللاعبه سيما فكرون في الترتيب الثاني.

وفي بطولة الناشئين توج اللاعب أرجوان رفيق بالترتيب الأول وجاء ثانيًا اللاعب مالك فلفل، وتوج اللاعب مؤنس شحاتة بكأس الناشئين تحت 12 عامًا بحصوله على الترتيب الأول، وجاء ثانيًا اللاعب أحمد رفيق.

حفل التتويج
وفي ختام البطولة ألقى رئيس اتحاد طرابلس للتنس والاسكواش ومدير البطولة، علي قشوط، كلمة هنأ فيها الرياضيين المتحصلين على التراتيب الأولى، شاكرًا جميع الرياضيين على المنافسات القوية، متمنيًا تكرار ذلك في قادم المسابقات، كما تقدم بالشكر لكل مَن ساهم في إنجاح هذه البطولة ووزعت بعدها الكؤوس والميداليات على المتوجين بالبطولة وشهادات التقدير لكل المشاركين والمساهمين في نجاح البطولة من حكام ورياضيين وإعلاميين.

طرابلس تشهد ختام بطولة النخبة للتنس الأرضي (تصوير - امحمد اللموشي)
طرابلس تشهد ختام بطولة النخبة للتنس الأرضي (تصوير - امحمد اللموشي)
طرابلس تشهد ختام بطولة النخبة للتنس الأرضي (تصوير - امحمد اللموشي)
طرابلس تشهد ختام بطولة النخبة للتنس الأرضي (تصوير - امحمد اللموشي)
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