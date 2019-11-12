مواجهات جديدة في دوري براعم القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 12:31 مساء
جانب من مباريات كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع سبع مباريات في الأسبوع الحادي عشر لدوري براعم كرة القدم ببنغازي، ويستضيف براعم شمال بنغازي براعم خالد بن الوليد بإدارة الحكم رافع الحوتي، والمساعدين هشام اشتيوي وعصام اشتيوي.

ويلتقي الطيران مع براعم الهدف على أرضية ملعب خالد بن الوليد بإدارة الحكم محمد نبوس والمساعدين أحمد ضيف وبكار إدريس، وبراعم الأهلي بنغازي يستضيف استارز بإدارة الحكم المنذر نتفه، والمساعدين عبدالله شكري ومحمد لطفي.

وعلى ملعب نادي السد سيجمع اللقاء براعم أطلس مع النجمة بإدارة الحكم محمد العفاس والمساعدين سالم المراكبي ومنير الزلاوي، وبراعم التحدي يحل ضيفا على بنغازي الجديدة بإدارة الحكم بشير السوسي والمساعدين عصام الترهوني وخالد سعد.

وبملعب بنينا ستقام مباراتان الأولى تجمع الأخضر مع السواعد بإدارة الحكم عبدالله مأزق والمساعدين محسن القديري وأصيل الشيخي، وتعقبها مباراة براعم المروج والتعاون بإدارة الحكم حسن الكوافي وأحمد اشتيوي وربيع الشوشان.

وأقيمت أمس الإثنين ثلاث مباريات في مسابقة الآمال انتهت بفوز النهر على المختار بثلاثة أهداف مقابل هدف، والسلفيوم على أطلس بثلاثة أهداف مقابل صفر، وآمال بوعطني على المجاهد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

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