بنغازي تحتضن بطولة ليبيا للبوكسينغ

جانب من منافسات سابقة في البوكسينغ (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد فرعي للبوكسينغ ببنغازي، أحمد الزيداني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن مجمع سليمان الضراط ببنغازي سيحتضن بطولة الأندية الليبية للبوكسينغ في أسلوبي «لافت وفل كانتكت» خلال منتصف ديسمبر المقبل وفي جميع الأوزان المعتمدة لدى الاتحاد.

سبق وأعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة إقامة تصفيات فئة الناشئين في يوليو الماضي بمدرسة خليفة الحجاجي بطريق الشط.

وذلك استعدادًا للتصفيات الخاصة باختيار منتخب ليبيا المشارك في بطولة العالم للمواي تاي فئة الشباب خلال سبتمبر الماضي قبل أن يعتذر الاتحاد الليبي عن المشاركة العالمية.