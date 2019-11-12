بنغازي تحتضن بطولة ليبيا للبوكسينغ

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 11:43 صباحا
جانب من منافسات سابقة في البوكسينغ (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد فرعي للبوكسينغ ببنغازي، أحمد الزيداني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن مجمع سليمان الضراط ببنغازي سيحتضن بطولة الأندية الليبية للبوكسينغ في أسلوبي «لافت وفل كانتكت» خلال منتصف ديسمبر المقبل وفي جميع الأوزان المعتمدة لدى الاتحاد.

سبق وأعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة إقامة تصفيات فئة الناشئين في يوليو الماضي بمدرسة خليفة الحجاجي بطريق الشط.

وذلك استعدادًا للتصفيات الخاصة باختيار منتخب ليبيا المشارك في بطولة العالم للمواي تاي فئة الشباب خلال سبتمبر الماضي قبل أن يعتذر الاتحاد الليبي عن المشاركة العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غامبيا تقاضي بورما أمام «العدل الدولية» بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
دولى
العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
18.53 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط في 10 أشهر
ليبيا
مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
دريجة: توحيد سعر الصرف هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد
ليبيا
فرنسا توقع اتفاقية حول «الأمن المدني» مع داخلية الوفاق
ليبيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا