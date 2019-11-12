الغول الليبي ينضم رسميا للترجي التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 11:09 صباحا
لاعب السويحلي للكرة الطائرة محمد الغول (المركز الإعلامي)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، طارق صولة، أن لاعب السويحلي للكرة الطائرة محمد الغول انضم رسميًّا إلى صفوف الترجي التونسي على سبيل الإعارة لموسم واحد، وفقًا لما ذكره المركز الإعلامي عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

يذكر أن محمد الغول قدم أداءً متميزًا مع الترجي الموسم الماضي وتوج معه ببطولتي الدوري والكأس بتونس وفضية الأندية العربية.

يذكر أن عددًا من لاعبي ليبيا للكرة الطائرة انتقلوا هذا العام إلى أندية عربية وأوربية منهم اللاعب علي جنيفة المنتقل إلى السعيدية التونسي، ولاعب الجزيرة رواد رويحة ولاعب النصر محمد موسى اللذان انتقلا إلى سباب العير الأردني، ولاعب النصر مصطفى التركي الذي انتقل إلى نادي أمينز الفرنسي، ولاعب الأهلي بنغازي أحمد أبولبابة الذي انتقل إلى نيز الصربي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غامبيا تقاضي بورما أمام «العدل الدولية» بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
دولى
العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
18.53 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط في 10 أشهر
ليبيا
مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
دريجة: توحيد سعر الصرف هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد
ليبيا
فرنسا توقع اتفاقية حول «الأمن المدني» مع داخلية الوفاق
ليبيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا