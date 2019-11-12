الغول الليبي ينضم رسميا للترجي التونسي

لاعب السويحلي للكرة الطائرة محمد الغول (المركز الإعلامي)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، طارق صولة، أن لاعب السويحلي للكرة الطائرة محمد الغول انضم رسميًّا إلى صفوف الترجي التونسي على سبيل الإعارة لموسم واحد، وفقًا لما ذكره المركز الإعلامي عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

يذكر أن محمد الغول قدم أداءً متميزًا مع الترجي الموسم الماضي وتوج معه ببطولتي الدوري والكأس بتونس وفضية الأندية العربية.

يذكر أن عددًا من لاعبي ليبيا للكرة الطائرة انتقلوا هذا العام إلى أندية عربية وأوربية منهم اللاعب علي جنيفة المنتقل إلى السعيدية التونسي، ولاعب الجزيرة رواد رويحة ولاعب النصر محمد موسى اللذان انتقلا إلى سباب العير الأردني، ولاعب النصر مصطفى التركي الذي انتقل إلى نادي أمينز الفرنسي، ولاعب الأهلي بنغازي أحمد أبولبابة الذي انتقل إلى نيز الصربي.