نشنوش يغيب عن تدريب المنتخب مساءً وسط انتظار المصراتي والورفلي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 04:16 مساء
الحارس الدولي للمنتخب الليبي محمد نشنوش (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، من مصادرها داخل معسكر المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم المقام في مدينة سوسة التونسية أن الفريق سيتدرب خلال الفترة المسائية اليوم بحضو رجميع اللاعبين المحترفين والمحليين.

ويستثنى من التدريب اللاعبان المعتصم المصراتي وسند الورفلي اللذان سيلتحقان في ساعات متأخرة من اليوم بالفريق.

كما علمت «بوابة الوسط» أن التدريب المسائي سيغيب عنه الحارس الدولي محمد نشنوش بسبب إصابته نزلة برد خفيفة ألزمته راحة من تدريب اليوم، على أن يكون التدريب غدًا في الفترتين الصباحية والمسائية، على أن يعرض الورفلي على الجهاز الطبي للمنتخب لمعرفة مدى إصابته وتوقيت عودته للملاعب.

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