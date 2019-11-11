سويدان يطلب إبعاد غير القادرين في الكرة الليبية

حارس نادي الاتحاد والمنتخب الليبي علي سويدان (أرشيفية : الإنترنت)

دعا حارس مرمى الاتحاد السابق والمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، علي سويدان، كل الشخصيات الرياضية في اتحاد الكرة غير القادرين على تقديم الإضافة بالاعتذار والتراجع للخلف.

كما طالب سويدان بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مؤكدًا أن الجماهير الرياضية عانت كثيرًا، وعلى مَن لا يرى في نفسه الكفاءة أن يكون شجاعًا ويعتذر، وفقًا لما نشره عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وقال سويدان في منشور: «لابد من الابتعاد عن المحاصصة، والإعداد لمرحلة مدروسة لأن الكرة الليبية عانت كثيرًا، فالكرة الليبية بحاجة لشخصية تحمل أعباء المرحلة».