رئيس الشباب والرياضة يتابع منتخب ليبيا قبل مواجهة تونس في تصفيات أفريقيا

جانب من اجتماع القنطري مع الصويعي والكوني (صفحة هيئة الشباب والرياضة الرسمية عبر «فيسبوك»).

عقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، أمس الأحد، اجتماعا مع السكرتير العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالناصر الصويعي ومحمد الكوني الناطق الإعلامي باسم اتحاد الكرة.

وتناول الاجتماع الوقوف على آخر استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا، والتي ستقام بدولة تونس في 15 من الشهر الجاري، بحسب صفحة هيئة الشباب والرياضة الرسمية عبر «فيسبوك».

وتأتي متابعة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة ضمن حرصه الشديد على متابعة المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب الرياضة واستعداداتها لجميع المسابقات لحصد الألقاب المختلفة.

ويستعد منتخب ليبيا لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021، المقرر إقامتها الجمعة المقبل.