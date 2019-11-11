عمومية «النصر» تجتمع بحضور رئيس اللجنة التسييرية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 01:15 مساء
رئيس اللجنة التسييرية عز الدين الوكواك (فيسبوك)

عقدت الجمعية العمومية لنادي «النصر»، مساء أمس الأحد اجتماعًا حضره رئيس اللجنة التسييرية عز الدين الوكواك، ورئيس الجمعية العمومية المكلف وسام البياني، والعضو علي الفارسي والسيد أحمد فكرون عضو لجنة الاستثمار، ورئيس رابطة المشجعين عمر العريبي وأعضاء الجمعية من جمهور النصر.

ناقش الاجتماع عدة محاور أولًا بخصوص استقالة رئيس الجمعية المكلف وتم رفضها، ثانيًا تناول الاجتماع أيضًا استقالة عادل الأوجلي ورفضت الاستقالة من أعضاء الجمعية، ثالثًا ناقش الحضور المشاكل التي تعيق انطلاق قطار الاستثمار والمشاريع المستقبلية التي ستعود بالفائدة على النادي، بحسب المركز الإعلامي.

وتحدث رئيس اللجنة التسييرية عن عدة مشاريع ستنجز خلال الفترة المقبلة بالأرض المخصصة لنادي النصر الرحبة، وبخصوص الفريق الأول لكرة القدم أكد أنه سيباشر تدريباته الثلاثاء المقبل بملعب النادي بقيادة المدرب الوطني محمد الككلي؛ استعدادًا لدوري المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد الجميع على ضرورة تكاتف الجهود والتفاف الجمهور النصراوي حول فريق الكرة ليظهر بوجه مشرف في المشوار الأفريقي باعتباره الممثل الوحيد للكرة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
18.53 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط في 10 أشهر
ليبيا
مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
دريجة: توحيد سعر الصرف هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد
ليبيا
فرنسا توقع اتفاقية حول «الأمن المدني» مع داخلية الوفاق
ليبيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
هاريس يبحث مع خبراء ليبيين خيارات إيجاد إطار دستوري
ليبيا
النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
الولايات المتحدة تدعم «وضع حد فوري للقتال الدائر في ليبيا»
ليبيا
واشنطن بوست: «المرتزقة الروس» في ليبيا مدربون ومسلحون بشكل جيد
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار يحمي حياة السائق إذا تعرض لمشكلة صحية