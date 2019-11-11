عمومية «النصر» تجتمع بحضور رئيس اللجنة التسييرية

رئيس اللجنة التسييرية عز الدين الوكواك (فيسبوك)

عقدت الجمعية العمومية لنادي «النصر»، مساء أمس الأحد اجتماعًا حضره رئيس اللجنة التسييرية عز الدين الوكواك، ورئيس الجمعية العمومية المكلف وسام البياني، والعضو علي الفارسي والسيد أحمد فكرون عضو لجنة الاستثمار، ورئيس رابطة المشجعين عمر العريبي وأعضاء الجمعية من جمهور النصر.

ناقش الاجتماع عدة محاور أولًا بخصوص استقالة رئيس الجمعية المكلف وتم رفضها، ثانيًا تناول الاجتماع أيضًا استقالة عادل الأوجلي ورفضت الاستقالة من أعضاء الجمعية، ثالثًا ناقش الحضور المشاكل التي تعيق انطلاق قطار الاستثمار والمشاريع المستقبلية التي ستعود بالفائدة على النادي، بحسب المركز الإعلامي.

وتحدث رئيس اللجنة التسييرية عن عدة مشاريع ستنجز خلال الفترة المقبلة بالأرض المخصصة لنادي النصر الرحبة، وبخصوص الفريق الأول لكرة القدم أكد أنه سيباشر تدريباته الثلاثاء المقبل بملعب النادي بقيادة المدرب الوطني محمد الككلي؛ استعدادًا لدوري المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد الجميع على ضرورة تكاتف الجهود والتفاف الجمهور النصراوي حول فريق الكرة ليظهر بوجه مشرف في المشوار الأفريقي باعتباره الممثل الوحيد للكرة الليبية.