ثلاث مباريات في آمال القدم ببنغازي.. الإثنين

جانب من مباريات كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الإثنين مع ثلاث مباريات فى مسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي، حيث يلتقي فريق النهر مع المختار بإدارة الحكم محمد يونس والمساعدين ربيع الشوشان وبكار الدرسي.

أما بوعطني فيتبارى مع المجاهد بإدارة الحكم محمد المجبري والمساعدين سالم المراكبي وعبدالله العباس وفريق آمال أطلس يتبارى مع السلفيوم بإدارة الحكم محمد القطراني والمساعدين عبدالله الشكري ومحمد رزق.

ويقام الخميس المقبل مباراتان، حيث يواجه آمال الاستقلال والهدف بإدارة الحكم حسن العبيدي والمساعدين منير الزلاوي وخالد سعد وآمال الحرية يلتقي السواحل مع الحكم محمد الجلالي والمساعدين أحمد اشتيوي وسفيان علي.

سبق وفاز الهلال على الطيران بثلاثة أهداف دون مقابل والصداقة تفوق على خالد بن الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف والنجوم على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف والتحدي على قاريونس بخمسة أهداف دون مقابل والنصر تفوق على استارز بثمانية أهداف دون مقابل والأهلي بنغازي على الرجمة بستة أهداف مقابل هدف.

كما فاز السد على الأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدف والصداقة على خالد بخمسة أهداف مقابل هدف وتعادل الوحدة والمروج بهدفين لمثليهما، وفي مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع للآمال فاز أمس الأحد فريق آمال السواحل على الاستقلال بثلاثة أهداف لهدفين.