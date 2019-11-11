تسييرية التايكواندو تستعد لبطولة السرايا السادسة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 12:27 مساء
تسييرية التايكواندو تستعد لبطولة السرايا السادسة (أرشيفية : الإنترنت)


أكد عضو اللجنة التسييرية باتحاد التايكواندو الليبي محمد بيت المال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أنه جار التجهيز لبطولة السرايا السادسة للتايكواندو، والتي ستقام بمدينة طرابلس يومي الخامس والسادس من ديسمبر المقبل بمشاركة قرابة 125 لاعبا من مناطق طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة والخمس وهون والزاوية والعجيلات.

وأضاف بيت المال أنه تم تشكيل لجان للبطولة باللجنة المنظمة برئاسة خالد الحفيان واللجنة الفنية برئاسة السنوسي عامر ولجنة الحكام برئاسة إسماعيل التريكي، ويترأس لجنة المسابقات خالد أبوغالية واللجنة الإعلامية برئاسة عبدالمولى الشوشان.

وأوضح بيت المال أن تسييرية التايكواندو أول من استخدم المنظومة الإلكترونية في إجراء القرعة وتوزيع المباريات في البطولات الليبية، وبفضل جهود المهندس محمود الليد طورت المنظومة.

وكشف بيت المال أن مناداة الرياضيين في البطولة السادسة ستكون عن طريق الشاشة، وبخصوص الجوائز أوضح بيت المال أن جوائز قيمة ستمنح للأندية المتحصلة على التراتيب التوالي مقدمة من هيئة الشباب والرياضة وعدد من الشركات الراعية، من بينها شركة الإنجاز التام للمقاولات، وشركة السهم للهندسة والعمارة، وليبيا الواعدة للمقاولات، والشاملة الدولية للمقاولات، وشركة الخيام المتميز، وشركة الحزام الأسود للملابس والمستلزمات الرياضية وكافي لآتي.

يذكر أن بطولات تايكواندو السرايا السابقة نظمت بمدن هون وبنغازي ومصراتة وطرابلس.

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