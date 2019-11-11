سلة النصر تتعاقد مع المدرب المصري طارق سليم قبل المهمة الأفريقية في الكاميرون

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 12:04 مساء
المدرب المصري طارق سليم (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» من مصادرها أن نادي النصر الليبي «الفحامة» تعاقد مع المدرب المصري طارق سليم لقيادة فريق السلة، المشارِك بالمرحلة الثانية من البطولة الأفريقية، التي ستنطلق بعد أسبوعين فى العاصمة الكاميرونية، ياوندي.

«النصر» تأهل بالبطاقة البيضاء للمرحلة الثانية لدور الـ16 كأفضل ترتيب ثالث صحبة فرق مازيمبي الكنغولي وكوبرا الجنوب أفريقي وجيكت التنزاني، كما تحصل محترف النصر، السنغالي إبراهيما على جائزة هداف وأبرز لاعبي الدور الأول.

وتنطلق المرحلة الثانية فى ياوندي 26 نوفمبر الجاري، وجاء النصر فى مجموعة ضمت المجمع البترولي الجزائري والبوليس المالي ومانجا الغابوني ونيجلس من النيجر وأبيدجان الإيفواري وفاب الكاميروني المستضيف.

يذكر أن المدرب المصري طارق سليم سبق له تدريب النصر وتوج معه ببطولة الدوري الليبي.

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