ليبيا تشارك في اجتماعات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 10 نوفمبر 2019, 10:29 مساء
وفد ليبيا اجتماعات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية. (إنترنت)

يشارك الاتحاد العسكري الليبي للرياضة في اجتماع الاتحاد العربي للرياضة العسكرية الثاني والخمسين واللجان المعاونة له، والذي سيعقد في مصر غدًا الإثنين في منتجع غراند أوسيس بمدينة شرم الشيخ.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الوفد الذي سيمثل ليبيا في هذا الاجتماع هو: رئيس الاتحاد الرياضي العسكري وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية، العميد عبدالناصر حسين عون، وعضو اللجنة الاعلامية العليا بالاتحاد العربي، العميد إبراهيم محمد الأسطي، وعضو اللجنة الفنية العليا العقيد عبدالرزاق بشير الشوشان.

وسيتم على هامش الاجتماعات مناقشة الأنشطة الرياضية والبطولات لعام 2020، وكذلك انتخابات رئاسة الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي واللجان المعاونه الفنية الرئيسية والإعلامية.

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