رماة المسدس الليبي جاهزون لأفريقية الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 10 نوفمبر 2019, 09:56 مساء
جانب من منافسات الرماية الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش، إن منتخب المسدس الليبي، يواصل تدريباته اليومية في معسكره بمصر، وللشهر الثالث على التوالي استعدادًا للمشاركة في أفريقيا للرماية بالمسدس 10متر، التى تستضيفها الجزائر في الفترة من 17 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وأوضح قريش، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المشاركة الليبية ستكون في منافسات المسدس 10 متر والمسدس السريع والتراب بالرماة إبراهيم المديهين وفتحي بوكاره ووليد عقوف وموسي الطباس والمدرب على حقاف.

وأضاف قريش أن الهدف من المشاركة هي الحصول على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وأن الرماة الليبيين سجلوا في هذا المعسكر أرقاما جيدة أفضلها 571 نقطة.

يذكر أن بطولة الرماية الأفريقية ستشهد مشاركة رماة من ليبيا والجزائر ومصر والمغرب وتونس والسودان وناميبيا والسنغال والغابون وجنوب أفريقيا والكاميرون وأنغولا ونيجيريا وكينيا وغانا.

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