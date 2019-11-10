غزارة تهديفية بالجولة الخامسة في بطولة آمال القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 10 نوفمبر 2019, 06:14 مساء
جانب من مسابقة أمال كرة القدم ببنغازي (إنترنت)

جرت أمس السبت، في الأسبوع الخامس لمسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي غزارة في الأهداف حيث اهتزت شباك المنافسين 44 مرة في ثماني مباريات، بمعدل تهديفي جيد وصل إلى 5.5 هدف في كل مباراة.

وخلال منافسات الجولة فاز الصداقة على خالد بن الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف، والنجوم على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتحدي على قاريونس بخمسة أهداف دون مقابل.

ونحج النصر في أن يتفوق على استارز بثمانية أهداف دون مقابل، والأهلى بنغازي على الرجمة، بستة أهداف مقابل هدف، والسد على الأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدف، والصداقة على خالد بخمسة أهداف مقابل هدف، كما تعادل الوحدة والمروج بهدفين لمثليهما.

وتقام اليوم مباراة بين آمال الهلال ونظيره بنغازي الجديدة، فيما تأجلت مباراة السواعد وشباب الجبل إلى موعد لاحق.

وفي مسابقة البراعم ببنغازي جرت أمس مباراة واحدة انتهت بفوز براعم الهلال على الطيران بثلاثة أهداف دون مقابل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
واشنطن بوست: «المرتزقة الروس» في ليبيا مدربون ومسلحون بشكل جيد
ليبيا
إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروب يحسن من جودة نومك