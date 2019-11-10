غزارة تهديفية بالجولة الخامسة في بطولة آمال القدم ببنغازي

جانب من مسابقة أمال كرة القدم ببنغازي (إنترنت)

جرت أمس السبت، في الأسبوع الخامس لمسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي غزارة في الأهداف حيث اهتزت شباك المنافسين 44 مرة في ثماني مباريات، بمعدل تهديفي جيد وصل إلى 5.5 هدف في كل مباراة.

وخلال منافسات الجولة فاز الصداقة على خالد بن الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف، والنجوم على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتحدي على قاريونس بخمسة أهداف دون مقابل.

ونحج النصر في أن يتفوق على استارز بثمانية أهداف دون مقابل، والأهلى بنغازي على الرجمة، بستة أهداف مقابل هدف، والسد على الأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدف، والصداقة على خالد بخمسة أهداف مقابل هدف، كما تعادل الوحدة والمروج بهدفين لمثليهما.

وتقام اليوم مباراة بين آمال الهلال ونظيره بنغازي الجديدة، فيما تأجلت مباراة السواعد وشباب الجبل إلى موعد لاحق.

وفي مسابقة البراعم ببنغازي جرت أمس مباراة واحدة انتهت بفوز براعم الهلال على الطيران بثلاثة أهداف دون مقابل.