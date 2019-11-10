4 محترفين جدد يتوافدون على معسكر منتخب ليبيا.. الأحد

محترفو المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم يصلون إلى تونس (المركز الإعلامي)

وصل اليوم الأحد محترفو المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم إلى تونس، حيث يقيم الفريق معسكرًا مغلقًا بمدينة سوسة؛ استعدادًا لمواجهة أصحاب الضيافة، في أولى المبارايات المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

المحترفون هم: بدر حسن ومفتاح طقطق ومحمد الترهوني وأحمد شلبي، على أن يصل غدًا الإثنين سند الورفلي ومؤيد اللافي، بعد أن وصل قبل ذلك الجمعة محمد صولة وزكريا الهريش وصالح الطاهر.

وسينتظم اليوم الأحد أيضًا محترفو ليبيا الذين ينشطون في الدوري التونسي بعد انتهاء مبارياتهم المقررة اليوم.

وكان المنتخب الليبي تعرض لصدمتين، الأولى إصابة لاعب الوسط المحترف بصفوف «كروتوني« الإيطالي أحمد بن علي أثناء تدريبات فريقه، والثانية تعرض المدافع الدولي سند الورفلي لإصابة في مباراة فريقه الرجاء البيضاوي المغربي، أمس السبت.

وذكرت مصادر من إدارة المنتخب الليبي الذي يقيم معسكرًا خارجيًّا بمدينة سوسة التونسية إلى «بوابة الوسط» أن إصابة سند الورفلي عبارة عن التواء في مفصل الرجل وانتفاخ في مكان الإصابة، حيث خضع صباح اليوم الأحد للعلاج والكشف الطبي بالمغرب، وسيلتحق بالمنتخب غدًا الإثنين.

وأضافت المصادر أن إدارة المنتخب ستقوم بمتابعة علاج المحترف الليبي في تونس تحت إشراف طاقم طبي مميز للوقوف على حالته الصحية دون المجازفة به، وسط احتمالات كبرى عن عدم الدفع بالورفلي في مباراة تونس للحفاظ عليه.