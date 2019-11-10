صدمة ثانية في منتخب ليبيا قبل مواجهة تونس

سند الورفلي في مباراة سابقة مع منتخب ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

قبل أقل من أسبوع عن مباراة منتخبي تونس وليبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، تعرض المدافع الدولي سند الورفلي لإصابة في مباراة فريقه الرجاء البيضاوي المغربي، أمس السبت.

وذكرت مصادر من إدارة المنتخب الليبي الذي يقيم معسكرا خارجيا بمدينة سوسة التونسية إلى «بوابة الوسط» أن إصابة سند الورفلي عبارة عن التواء في مفصل الرجل وانتفاخ في مكان الإصابة، حيث خضع صباح اليوم الأحد للعلاج والكشف الطبي بالمغرب، وسيلتحق بالمنتخب غدا الإثنين.

وأضافت المصادر أن إدارة المنتخب ستقوم بمتابعة علاج المحترف الليبي في تونس تحت إشراف طاقم طبي مميز للوقوف على حالته الصحية دون المجازفة به، وسط احتمالات كبرى عن عدم الدفع بالورفلي في مباراة تونس للحفاظ عليه.

التقرير الطبي الصادر من المغرب يؤكد حاجة سند الورفلي إلى راحة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبالتالي لن يشارك في مباراتي المنتخب أمام تونس ثم تنزانيا في تصفيات أفريقيا.

المدافع الصلب في المنتخب الوطني وفريق الرجاء البيضاوي سند الورفلي كان يعول عليه كثيرا الطاقم الفني للمنتخب في خط الدفاع، ليقترب غيابه، ويكون ثاني غياب مؤثر، بعد إصابة لاعب الوسط المحترف أحمد بن علي للإصابة أيضا في تدريبات فريقه كروتوني الإيطالي.