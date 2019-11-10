الهلال يستضيف جورماهيا الكيني في بنينا للمساهمة في رفع الحظر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 10 نوفمبر 2019, 02:16 مساء
مباراة سابقة لفريق الهلال في أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

من أجل رفع الحظر عن الملاعب الليبية يستضيف فريق الهلال الليبي فريق جورماهيا الكيني على ملعب شهداء بنينا لأول مرة بعد غياب طويل يوم السبت المقبل.

العملاق الكيني نادي جورماهيا بطل الدوري الكيني 18 مرة، وبطل كأس الكؤوس الأفريقية وكأس شرق أفريقيا ثلاث مرات، يشارك الهلال الليبي في لقائه الودي بهدف المساهمة في إشهار رسالة طلب رفع الحظر عن الملاعب الليبية بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

يشار إلى أن هذه هي أول مباراة دولية ودية تجرى في الملاعب الليبية منذ عدة سنوات بسبب الحظر المفروض على الملاعب الليبية، حيث تكبدت الفرق الليبية والمنتخبات متاعب السفر والخروج المبكر من جميع التصفيات.

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