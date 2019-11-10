اسكندر: ليبيا تسجل حضورا قويا في ملتقى الإعلام الدولي بمصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 02:10 مساء
مشاركة ثلاثة صحفيين من ليبيا في ملتقى الإعلام الدولي بمصر (إنترنت)

أكد سفير النادي الدولي للإعلام الرياضي، مؤيد اسكندر، أن ليبيا سجلت حضورها في الملتقى الدولي للإعلام الرياضي للنادي الدولي بجمهورية مصر بأصغر صحفي مشارك رفقة 76 صحفيًّا رياضيًّا من مختلف الدول العربية والأفريقية.

وقال اسكندر في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «الملتقى الدولي الثاني للإعلام الرياضي الذي ينظمه النادي الدولي شهد مشاركة ثلاثة صحفيين من ليبيا وهم ناجي هلال وعبد الرؤوف الجيلاني وسيف الإسلام بلعيد، الذي سجل حضوره كأصغر صحفي مشارك تميز بحضور لافت؛ ما جعل نائب رئيس النادي الدولي للإعلام الرياضي عن قارة أفريقيا واللاعب الدولي السابق أحمد شوبير يصفه في إحدى المداخلات بالموسوعة في كرة القدم الأفريقية».

وأضاف: «كما أشاد الصحفي المصري الكبير حسن المستكاوي والإعلامي الأردني صالح الراشد بإمكانات الصحفي الصغير الذي يبلغ من العمر 17 عامًا».

وأشار اسكندر قائلاً: «ترشيح سيف لهذا الحدث جاء نظير تفوقه وتواجده ضمن محرري مواقع أفريقية شهيرة رغم صغر سنه، ما جعل الزملاء والأصدقاء في النادي الدولي يرحبون بترشيحه، بالإضافة إلى مشاركة أخرى مميزة للصحفيين ناجي هلال من اجدابيا وعبد الرؤوف الجيلاني من بنغازي».

واختتم اسكندر حديثه متوجهًا بالشكر للنادي الدولي على منح الصحفيين الليبيين الفرصة للمشاركة في الأحداث الدولية تحت رعاية واهتمام خاص من الرئيس الفخري، البحريني محمد قاسم.

مشاركة ثلاثة صحفيين من ليبيا في ملتقى الإعلام الدولي بمصر (إنترنت)
مشاركة ثلاثة صحفيين من ليبيا في ملتقى الإعلام الدولي بمصر (إنترنت)
مشاركة ثلاثة صحفيين من ليبيا في ملتقى الإعلام الدولي بمصر (إنترنت)
مشاركة ثلاثة صحفيين من ليبيا في ملتقى الإعلام الدولي بمصر (إنترنت)
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