إدارة نادي خليج سرت ترفض تشكيل لجنة تسييرية موقتة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 10 نوفمبر 2019, 12:14 صباحا
نادي خليج سرت الرياضي. (أرشيفية : إنترنت)

رفضت إدارة نادي خليج سرت الرياضي قرار تشكيل لجنة تسيرية موقتة للنادي، الذى أصدره رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق بشير القنطرى، وحمل رقم 219 لسنة 2019.

وأكد نائب رئيس لجنة الإدارة الحالية للنادي بشير الشح في بيان صادر عن الإدارة رفضه القرار، الذي جاء لتشكيل لجنة جديدة موقتة تسير الأمور في النادي بدلا عن اللجنة السابقة التي تم تكليفها مند عامين كلجنة إدارية موقتة أيضا برئاسة عزالدين أسويسي.

وأعلنت الهيئة العامة الليبية للشباب والرياضة، في بيان رسمي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه الخميس الماضي، قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الإدارية الجديدة، التي ستقوم بتسيير أعمال نادي خليج سرت ليرأسها أحمد سعد غيث. وأوضحت الهيئة أن اللجنة التسييرية ستقوم بعملها، تمهيدا لانتخاب الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في مدة لا تتجاوز 90 يوما.

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