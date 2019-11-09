منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية

التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا (المركز الإعلامي)

يواصل المنتخب الوطنى الليبي الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره التدريبي بمدينة سوسة التونسية تحت قيادة التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني وطاقمه الفني الذي يضم المعد البدني جلال الهرقلي والمدرب المساعد أكرم الهمالي ومدرب حراس المرمى محمد البوسيفي.

يشارك في المعسكر أربعة عشر لاعبًا من بينهم ثلاثة لاعبين محترفين التحقوا بتدريبات الفريق وهم الثلاثي محمد صولة وصالح الطاهر وزكريا الهريش.

وسيتوالى وصول باقي المحترفين تباعًا، ويدخل معسكر منتخبنا الوطني اليوم السبت يومه الخامس تواليًا، حيث تميزت التدريبات اليومية بالجدية والإصرار والتفاؤل والظهور بصورة جيدة من أجل تحقيق النتيجة المرجوة في لقاء افتتاح جولة الذهاب الأولى لتصفيات الـ«كان» أمام المنتخب التونسي في الخامس عشر من الشهر الجاري بملعب رادس بتونس.

المثير أن الإشاعات طالت المعسكر، اليوم السبت، برحيل التونسي فوزي البنزرتي وتركه تدريب المنتخب لأسباب مجهولة، الأمر الذي نفاه انتظام المعسكر وهدوؤه بهدف التركيز من الجميع في مباراة تونس المقبلة.

التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا خلال التدريبات (المركز الإعلامي)