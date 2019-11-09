منتخب اليد يبدأ معسكره الثاني بمدينة نابل التونسية

منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

دخل المنتخب الوطني لكرة اليد الخميس في معسكره الثاني بمدينة نابل التونسية والذي يستمر حتى الثامن والعشرين من نفس الشهر وذلك تحضيرا للمشاركة في البطولة الأفريقية للأمم الـ24 في شهر يناير المقبل 2020 بتونس والمؤهلة إلى كأس العالم بمصر 2021.

يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية وقد تم استدعاء 18 لاعبا محليا لمعسكر نابل بينما اللاعبون المحترفون سيلتحقون بالمنتخب في بعض التدريبات والمباريات.

ويعد هذا ثالث معسكر يقام للمنتخب اليد استعدادا لبطولة افريقيا التي ستقام خلال شهر يناير المقبل تحت قيادة المدرب التونسي محمد الصغير.