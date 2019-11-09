ليبيا في بطولة قدامى السلة بالمنستير التونسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 09 نوفمبر 2019, 06:12 مساء
جانب من منافسات كرة السلة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

أكد مصدر مسؤول بالمنظمة الدولية للثقافة والرياضة العمالية في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت على مشاركة 6 فرق في بطولة قدامى كرة السلة فوق الـ 35 عاما التي ستقام بقاعة مصطفي جنات بالمنستير في تونس.

تقام البطولة تحت إشراف وتنظيم الاتحاد المنستيري بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للرياضة والثقافة ومن ليبيا قدامى بنغازي وليبيانا وأصدقاء كرة السلة وقدامى الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي التونسيين وقدامى جنين الفلسطيني.

يذكر أن البطولة ستنطلق في 15 نوفمبر الجاري وستقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين وتتبارى فرق كل مجموعة من نصف دوري ويتأهل أول وثاني إلى الدور الرباعي.

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