تعرف على أول فوج من المحترفين يصل منتخب ليبيا استعدادا لتونس في تصفيات «كان2021»

جانب من تدريبات منتخب ليبيا الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)

بدأ أمس الجمعة وصول محترفي ليبيا إلى تونس للدخول في التدريبات الرسمية مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي لديه استحقاق مهم أمام تونس وتنزانيا ضمن تصفيات الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021.

وصل أمس في الفترة الصباحية اللاعب محمد صولة ودخل في التدريبات في الفترة المسائية كما وصل مساء أمس صالح الطاهر وزكريا الهريش ومن المتوقع أن يكتمل غدا الأحد وصول باقي المحترفين التي شملتهم قائمة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، وفقا لما أعلنه المدير الإداري للمنتخب الليبي كمال الترهوني.

وقد حضر رياضيي قدامى منطقة طرابلس أمس جزء من تدريبات المنتخب وذلك دعما وتشجيعا وتحفيزا لعناصر المنتخب.

ويواصل المنتخب تدريباته المسائية والصباحية بمدينة سوسة قبل اللقاء المرتقب يوم الجمعة المقبل مع أول مباريات الكان مع المنتخب التونسي في ملعب رادس.