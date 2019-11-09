تعرف على أول فوج من المحترفين يصل منتخب ليبيا استعدادا لتونس في تصفيات «كان2021»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 09 نوفمبر 2019, 04:01 مساء
جانب من تدريبات منتخب ليبيا الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)

بدأ أمس الجمعة وصول محترفي ليبيا إلى تونس للدخول في التدريبات الرسمية مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي لديه استحقاق مهم أمام تونس وتنزانيا ضمن تصفيات الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021.

وصل أمس في الفترة الصباحية اللاعب محمد صولة ودخل في التدريبات في الفترة المسائية كما وصل مساء أمس صالح الطاهر وزكريا الهريش ومن المتوقع أن يكتمل غدا الأحد وصول باقي المحترفين التي شملتهم قائمة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، وفقا لما أعلنه المدير الإداري للمنتخب الليبي كمال الترهوني.

وقد حضر رياضيي قدامى منطقة طرابلس أمس جزء من تدريبات المنتخب وذلك دعما وتشجيعا وتحفيزا لعناصر المنتخب.

ويواصل المنتخب تدريباته المسائية والصباحية بمدينة سوسة قبل اللقاء المرتقب يوم الجمعة المقبل مع أول مباريات الكان مع المنتخب التونسي في ملعب رادس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
«المركزي»: أكثر من 19 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي خلال 10 أشهر
ليبيا
«فرانس برس»: أرملة البغدادي كشفت كثيرا من المعلومات عن تنظيم «داعش»
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحل بحسابات الموتى على مواقع التواصل؟