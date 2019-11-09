6 دراجين من ليبيا في طواف المطارات بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 09 نوفمبر 2019, 03:59 مساء
منافسات من سباق الدراجات بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)


يختتم بمدينة نابل التونسية غدا الأحد معسكر منتخب ليبيا للدراجات الذي تواصل لثمانية أيام ويتوجه المنتخب بعدها إلى تونس العاصمة للمشاركة في بطولة المطارات التونسية الأربعاء المقبل.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت قال مدرب منتخب ليبيا للدراجات الهادي فرج «ليبيا ستشارك بستة دراجين في هذا الطواف الذي تصل مسافته الإجمالية 708 كيلو متر مقسمة على خمس مراحل المرحلة الأولى من تونس إلى المنستير لمسافة 169 كلم، والمرحلة الثانية من المنستير إلى صفاقس 140كم، والثالثة من قفصة إلى توزر 100 كلم، والرابعة من توزر إلى دووز 140 كلم، والمرحلة الخامسة والأخيرة من مطماطة إلى جربة 159 كلم».

يذكر أن منتخب ليبيا للدراجات تنتظره مشاركة مرتقبة في البطولة العربية للمنتخبات التي تستضيفها مدينة الاسكندرية المصرية آخر نوفمبر الجاري.

منافسات من سباق الدراجات بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)
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