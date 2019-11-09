الليبي محمود الزياني محاضرا دوليا في كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 09 نوفمبر 2019, 03:51 مساء
الليبي محمود الزياني يحصل على شهادة محاضر في كرة القدم (إنترنت)

تحصل الليبي محمود الزياني على شهادة محاضر في كرة القدم معتمدة من الاتحادين الدولي لكرة القدم  الـ«فيفا» والاتحاد الأفريقي الـ«كاف»، بعد اجتيازه بنجاح دورة المدربين المحاضرين، التي أقيمت في مصر بحضور 26 مشاركا من دول ليبيا ومصر وتونس والمغرب والجزائر وغانا ونيجيريا والتوغو وساحل العاج وبنين والنيجر وبوركينا فاسو.

يشار إلى أن الدورة تواصلت لخمسة أيام واشتمل برنامجها على محاضرات نظرية وعملية بإجمالي 40 ساعة، وحاضر فيها المحاضر الدولي بصير محمد من سويسرا والتونسي بالحسن معليش والبوروندي دومينيكان نيونزيما.

الليبي محمود الزياني يحصل على شهادة محاضر في كرة القدم (إنترنت)
الليبي محمود الزياني يحصل على شهادة محاضر في كرة القدم (إنترنت)
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