37 هدفا فى دوري براعم القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 09 نوفمبر 2019, 01:36 مساء
جانب من مباريات كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس الجمعة عشر مباريات في الأسبوع العاشر لمسابقة براعم كرة القدم ببنغازي اهتزت فيها الشباك 37 مرة بمعدل 3.7 هدف في كل مباراة.

فاز الأهلي بنغازي على خالد بن الوليد بهدفين لصفر والنصر على السواعد بثلاثة أهداف مقابل هدف والنجوم على الهدف بثلاثة أهداف مقابل هدف والسد على ستارز بهدفين مقابل صفر والتحدي على النجمة بأربعة أهداف مقابل هدف والأخضر على اطلس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبنغازي الجديدة على التعاون بخمسة أهداف مقابل هدفين والسلفيوم على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل المجاهد مع المختار بهدفين لهدفين.

وتقام اليوم السبت ثماني مباريات للآمال في الأسبوع السادس وعلى ملعب الأهلي بنغازي يلتقي آمال التحدي مع قار يونس بقيادة الحكم منذر العبيدي والمساعدين شعيب المجبري وأحمد العجيلي بينما يستضيف النجوم فريق التعاون بإدارة الحكم مصطفي الدرسي والمساعدين محمود السائح والعربي مفتاح وآمال النصر يستضيف ستارز بإدارة الحكم محمد نبوس والمساعدين ربيع الشوشان وأصيل الشيخ بينما يحل فريق الرجمة ضيفا على الأهلي بنغازي مع الحكم موسي العريبي والمساعدين مفتاح اشتيوي ومنير الزلاوي.

السد يستضيف الأنوار بإدارة الحكم محمد الجلالي والمساعدين أحمد اشتيوي وعلي البركي وعلى ملعب بنينا يشهد لقاء آمال خالد بن الوليد مع الصداقة بإدارة الحكم عبدالله مأزق والمساعدين محسن القديري وبكار ادريس والأخضر يحل ضيفا على شمال بنغازي بإدراة الحكم محمد العفاس والمساعدين عصام الترهوني وعصام اشتيوي وآمال الوحدة يلتقي المروج على ملعب بنينا بإدارة الحكم رافع الحوتي وبمساعدة سليمان بن علي ومعاذ البرغثي.

وغدا الأحد يتجدد الموعد مع مباراة واحدة ستجمع آمال الهلال مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكم نصيب الهواري والمساعدين أحمد ضيف ومحمد لطفي.

جانب من مباريات كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)
جانب من مباريات كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)
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