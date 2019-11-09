لاعب الطائرة الليبي اجنيفه ينتقل رسميا إلى السعيدية التونسي وسط حزمة محترفين

لاعب الطائرة الليبي اجنيفه يحترف رسميا في تونس (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الطائرة طارق صولة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت على انتقال اللاعب الليبي علي اجنيفه رسميا إلى نادي السعيدية التونسي.

وأضاف صولة أن اجنيفه سبق له اللعب فى أندية السويحلي والأهلي طرابلس والتصدي في ليبيا وتحصل فى دوري العام الماضي على جائزة أفضل لاعب حائط صد وشهادة ترتيب دولية مستوى أول.

يذكر أن عددا من اللاعبين الليبيين أبرموا هذا العام عقودا احترافية فى عدد من الأندية العربية والأوروبية من بينهم اللاعبان رواد رويحة لاعب الجزيرة السابق ومحمد موسي لاعب النصر واحترفا فى نادي شباب العير الأردني ولاعب النصر السابق مصطفي التركي احترف بنادي أمينز الفرنسي ولاعب الأهلي بنغازي أحمد ابولبابه فى صفوف نادي نيز الصربي وأيضا اللاعب محمد الغول بات قريبا من الانضمام للترجي التونسي.