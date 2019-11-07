تعاون مثمر ببن اتحاد المصارعة وكلية التربية البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 07 نوفمبر 2019, 10:35 مساء
منافسات من المصارعة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اتحاد المصارعة الليبي فوزي عزيز، أنه عقد اجتماعا مشتركا مع عميد كلية التربية البدنية بطرابلس محمد عبدالرحيم.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه تمت مناقشة عدة مواضيع تهم رفع كفاءة العناصر الإدارية ومسؤولي التدريب.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على إقامة دورة في الإدارة الرياضية ومدتها سبعة أيام مواضيعها تنظيم البطولات والمسابقات الرياضية، وإعداد وتطوير النظم واللوائح وإعداد الموازنة والحساب الختامي).

كما ستقام دورة تخص تطوير مسؤولي التدريب ومحاورها: الإعداد النفسي والإعداد البدني وتطوير الأداء والتقسيم الزمني والتغذية الرياضية ومدتها 15 يوما.

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