جوائز مالية قيمة في البطولة الكبرى لناشئي كرة القدم

جانب من مسابقة ناشئي كرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

قال نائب رئيس الرابطة الدولية للناشئين علي مخزوم، إن الرابطة الدولية لرياضة الناشئين وبالتعاون مع المنظمة الدولية للثقافة والرياضة ستنظم بمدينة المنستير التونسية في الفترة من 28 ديسمبر إلى 4 يناير المقبل، بطولة الجائزة الكبرى لناشئي كرة القدم للفئات مواليد (2003 - 2004)، (2005 - 2006)، (2007 - 2008).

وأضاف مخزوم في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن باب الاشتراك مفتوح لكافة أكاديميات ومدارس الناشئين، وأن اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية قيمة، موضحا أن الفائز بالترتيب الأول في كل فئة سيتحصل على مبلغ ستة آلاف دينار تونسي.

وتابع أن على الأكاديميات ومدارس الناشئين الراغبة في المشاركة مخاطبة الرابطة الدولية للناشئين أو الاتصال على رقم هاتف وفايبر 0021629408313.