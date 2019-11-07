البوعزي: النقد وقلة الثقافة إحدى مشاكل الكرة الليبية

المحلل الرياضي تيسير البوعزي. (إنترنت)

قال المحلل الرياضي تيسير البوعزي إن إحدى مشاكل الكرة الليبية تفشي النقد بشكل كبير، وإن إحدى مشاكلها أيضا قلة الثقافة الرياضية لبعض الشخصيات الرياضية وعدم حرصهم على التطوير.

وقال البوعزي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن كرة القدم في العالم أصبحت تعتمد على الفكر والحالة الثقافية والذهنية أكثر من النواحي الفنية.

وأكد تفوق كرة القدم في أوروبا في آخر نسخ كأس العالم لكرة القدم على كرة القدم في أميركا الجنوبية لتفوق الكرة الأوروبية ثقافيا وذهنيا.

ودعا الإعلام الرياضي الليبي إلى لعب دور أكبر لتطوير ثقافة العقلية الرياضية الليبية.