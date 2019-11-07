الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية

المهاجم الدولي الليبي أحمد بن علي، المحترف بصفوف فريق كروتوني. (أرشيفية : إنترنت)

تعرض لاعب وسط المنتخب الوطني لكرة القدم الأول، ونادي كروتوني الإيطالي أحمد بن علي، إلى الإصابة خلال تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة أسكولي، مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأكد المدير الإداري لبعثة المنتخب الوطني في تونس، كمال الترهوني، لـ«بوابة الوسط» أنه فور علمه بخبر الإصابة تواصل مع سكرتير الكرة بالنادي الإيطالي، وطبيب الفريق والذي أكد أن المحترف الليبي تعرض إلى كسر في الكاحل بعد تدخل قوي من زميله خلال التدريبات.

وأوضح الترهوني أن الإصابة قد تبعد نجم المنتخب الليبي عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين دون الحاجة لتدخل جراحي، حيث يغيب بن علي عن المنتخب الليبي الذي سيواجه منتخبي تونس وتنزانيا يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال الترهوني إن غدًا سيصل ثلاثة محترفين إلى تجمع المنتخب وهم محمد صولة وزكريا الهريش وصالح الطاهر، مؤكدا أن اللاعب إسماعيل التاجوري قد تم ضمه إلى المنتخب وسيصل يوم الأحد إلى تونس.

يشار إلى أن المنتخب الليبي يدخل معسكرا تحضيريا مغلقا في تونس تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي استعدادا لخوض التصفيات المنتظرة.