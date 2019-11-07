رفض مقترحات إقامة الدوري من الدابة وشاكة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 07 نوفمبر 2019, 09:10 مساء
رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير التنفيذي للجمعية العمومية بنادي المدينة، علاء الدابة، أن نادي المدينة لن يشارك في الدوري المقترح من جانب الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وقال الدابة في تصريح إلى قناة «سلام» إن أسباب إلغاء دوري الموسم الماضي ما زالت قائمة، فكيف يكون هناك دوري جديد في ظل هذه الظروف وفي استمرار الأحداث وعدم وجود حالة من الاستقرار حيث لا يوجد أي ضمانات لاستقرار الدوري.

من جهته أوضح محمد شاكة المدير التنفيذي لنادي الاتحاد المصراتي عدم مشاركة الاتحاد في الدوري المقترح، والذي جاء في ظل التخبط الإداري والعشوائية اللذين يعيشهما الاتحاد العام لكرة القدم، مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل بطرابلس لأندية الممتاز لإصدار قرار بهذا الخصوص.

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، قال إن الدوري الممتاز سينطلق في منتصف شهر ديسمبر المقبل، دون هبوط، موضحا عبر برنامج «ميادين» أن الدوري سوف يكون اختياريا وليس إجباريا.

وأشار إلى أن الأندية التي لا ترغب في اللعب لها حرية الاختيار، ولا يصدر عليها أي عقوبات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وخوفا من التجميد من قبل الاتحادين الدولي والأفريقي.

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