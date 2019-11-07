عمومية النصر ترفض استقالة الوكواك ومحمد الككلي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 07 نوفمبر 2019, 07:24 مساء
عزالدين الوكواك يستقيل من رئاسة اللجنة التسييرية بنادي النصر. (المركز الإعلامي)

رفضت الجمعية العمومية لنادي النصر، التي اجتمعت مساء أمس الأربعاء، في اجتماع طارئ بحضور رئيسها المكلف وسام البياني، والعضو عبدالعالي الزواوي، ورابطة المشجعين الاستقالة التي تقدم بها رئيس اللجنة التسييرية للنادي عزالدين الوكواك والطاقم الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بقيادة محمد الككلي.

وجددت الجمعية العمومية ثقتها في اللجنة لمواصلة مسيرة عملها، كما أثنى الحضور على جهود الوكواك الذي قاد النادي في مرحلة عصيبة توجت بتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لدوري المجموعات في الكونفيدرالية الأفريقية.

وطالب رئيس الجمعية العمومية حسب الصفحة الإعلامية لنادي النصر عبر «فيسبوك» بضرورة تكاتف الجميع والوقوف مع الفريق الأول لكرة القدم لأجل الظهور بوجه مشرف أفريقيا.

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