معتز المهدي يغيب عن معسكر المنتخب في تونس

جانب من تدريبات المنتخب الوطني بمعسكره بمدينة سوسة. (المركز الإعلامي)

غاب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، معتز المهدي، عن المعسكر التدريبي للمنتخب الأول لكرة القدم، بمدينة سوسة التونسية، استعدادا لمواجهة تونس، ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا (الكاميرون 2021).

وعلمت «بوابة الوسط» من مصادر داخل المنتخب أن المهدي اعتذر عن عدم الالتحاق بمعسكر المنتخب في تونس، بسبب ظروف عائلية، حسب المصادر.

وخاض المنتخب الوطني أول حصة تدريبية له بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، ومساعده أكرم الهمالي، ومدرب حراس المرمى محمد البوسيفي، والمعد البدني التونسي جلال الهرقلي، بفترة تدريبية واحدة، وبحضور 11 رياضيا من اللاعبين المحليين فقط.

وكان الجهاز الفني والإداري للمنتخب قرر أن يكون المعسكر مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام، للتركيز والتفرغ للتدريبات اليومية، مع قرب موعد مباراة افتتاح الجولة الأولى ذهابا أمام المنتخب التونسي في 15 نوفمبر الجاري، والتي تقام على ملعب رادس بتونس، ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية العاشرة المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا (الكاميرون 2021).