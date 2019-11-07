فوز الليبي هيثم فياض في عالمية الحديدية بتركيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 07 نوفمبر 2019, 06:28 مساء
الشقيقان أحمد وهيثم فياض بطلا ليبيا في الكرة الحديدية. (الإنترنت)

حقق الليبي هيثم فياض، اليوم الخميس، الفوز على الإيطالي إيمانويل في بطولة العالم للكرة الحديدية بتركيا تخصص المركب، وبنتيجة (25 / 23).

وتقام الليلة مواجهة تجمع بين هيثم فياض في مباراة فاصلة مع لاعب أستونيا أرتين والفائز منهما سيتأهل للدور الثاني.

يذكر أن بطولة عالمية الحديدية تشهد مشاركة 113 لاعبا يمثلون منتخبات ليبيا  وسلوفينيا والأرجنتين والبرازيل وأستونيا والأرجواي وصربيا ومونتينيقرو وتركيا وتشيلي وإيطاليا والمغرب وسويسرا وأستراليا والصين واليابان والبيرو وتونس والبوسنة الهرسك وكرواتيا والمجر وموناكو واعتذار بوركينا فاسو عن المشاركة.

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