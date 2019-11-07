7 انتصارات وتعادل في مسابقة آمال القدم ببنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

اُقيمت أمس الأربعاء، ثماني مباريات في مسابقة الآمال ببنغازي، انتهت سبع منها بالفوز وواحدة بالتعادل.

وفاز النصر على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، والرحمة على التحدي ثلاثة أهداف مقابل هدفين، والأخضر على قاريونس بهدفين مقابل صفر، والتعاون على استارز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتفوق خالد بن الوليد على الوحدة بهدف لصفر، والمختار على بوعطني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، والهلال على السد بثلاثة أهداف مقابل هدف، والصداقة على السواعد ثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما تعادل فريق شباب الجبل مع نظيره الأنوار بهدف لكل منهم، وتم تأجيل مباراة الطيران وببنغازي الجديدة.