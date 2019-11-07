شبيط: 2500 مشارك في نصف ماراثون طرابلس

جانب من فعاليات سباق نصف ماراثون (إنترنت)

أكد رئيس اللجنة المنظمة سباق نصف ماراثون طرابلس الرابع، عبدالحميد شبيط، أنه انتهى من كافة الترتيبات لإنجاح سباق نصف ماراثون طرابلس الذي سيقام في 23 نوفمبر الجاري.

وقال شبيط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عدد المسجلين في السباق وصل إلى 2200 مشارك، والتسجيل متواصل حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، وإنه متوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 2500 متسابق.

وأضاف شبيط أن مسافة السباق 21 كم ونقطة الانطلاق ستكون من أمام مدرسة الفروسية، وصولا إلى جزيرة معيتيقة، والعودة إلى طريق الشط حتى برج أبوليلة.

وأوضح شبيط أن السباق سيكون بإشراف هيئة الشباب والرياضة، وبدعم من بلديتي طرابلس وسوق الجمعة، وهيئة المعارض وبرعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول، وأن شركة أرتك هي الشريك الإعلامي للسباق.