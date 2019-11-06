رسالة من الصادق لرؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم بخصوص الدوري

الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

أرسل الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الناصر أحمد الصادق، رسالة إلى رؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الرسالة جاء فيها: «نقدم إليكم المقترح بتنظيم مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي (2019 -2020)، وذلك لعرضه على الأندية المعنية الواقعة في نطاق إشرافكم للاطلاع والإفادة برغبتها في المشاركة من عدمها كتابيًّا في أجل ينتهي بتاريخ عشرين نوفمبر الجاري.

وتابعت الرسالة: «مع موافاتنا بأسماء الأندية التي تقدمت وترغب في المشاركة لهذه المسابقة في اليوم الثاني 21 نوفمبر الجاري»