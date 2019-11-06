9 مباريات في مسابقة آمال القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 04:15 مساء
جانب من مسابقة أمال كرة القدم ببنغازي (أرشيفية : إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم مع 9 مباريات في مسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي أبرزها القمة المرتقبة على ملعب بنينا وتجمع الغريمين آمال النصر مع الأهلي بنغازي بقيادة الحكم رافع الحوتي والمساعدين سفيان علي وسالم المراكبي.

وعلى نفس الملعب يلتقى الطيران مع بنغازي الجديده بإدارة الحكم محمد المجبري والمساعدين ربيع الشوشان وأحمد القزيري.

ويشهد ملعب نادي السد لقاء الأخضر مع قاريونس بإدارة الحكم محمد يونس والمساعدين منير الزلاوي وأصيل الشيخي، وعلى ملعب نادي النصر يلتقي استارز مع التعاون بقيادة الحكم بشير السوسي والمساعدين أحمد أشليوي وعلي البركي.

ويحل آمال النجمة ضيفا على النجوم بقيادة الحكم نصيب أبوراوي والمساعدين فتحي القماطي وبكار الدرسي، ويشهد ملعب شمال بنغازي لقاء الرجمة والتحدي بقيادة الحكم محمد الشحومي والمساعدين أحمد ضيف ومعاذ البرغثي.

ويستضيف خالد بن الوليد نظيره الوحدة، بقيادة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين محمد لطفي وعصام أشتيوي وعلى ملعب الأهلي ببنغازي، يواجه سيتباري الهلال مع السد بإدارة الحكم محمد العفاس والمساعدين هاشم أشتيوي وخالد سعد.

وعلى ملعب نادي المروج سيلتقي شباب الجبل مع الأنوار، بقيادة الحكم عماد خريش والمساعدين عبدالعاطي العبد وعلاء أبوبكر.

وغد الخميس ستقام مباراة واحدة تجمع آمال الاستقلال مع السواحل، بقيادة الحكم عبدالله مازق والمساعدين محمد القديري ومحمد رزق.

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