المنتخب الوطني يبدأ معسكره التدريبي المغلق بسوسة استعدادًا لتصفيات «الكان»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 06:21 مساء
جانب من تدريبات المنتخب الوطني بمعسكره بمدينة سوسة. (المركز الإعلامي)

بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته بمعسكره التدريبي المغلق بمدينة سوسة التونسية، بحضور ومشاركة 9 لاعبين محليين؛ وذلك استعدادا لمواجهة تونس، ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا (الكاميرون 2021).

ومن المقرر أن يلتحق ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خالد مجدي، وعبد الله بلعم، ومعتز المهدي، خلال الفترة المسائية من مساء اليوم، بمعسكر المنتخب، فيما سيتوالى وصول اللاعبين المحترفين بداية من اليومين القادمين.

وخاض المنتخب الوطني، أول حصة تدريبية له بقيادة المدرب التونسي فوزى البنزرتي، ومساعده أكرم الهمالي، ومدرب حراس المرمى محمد البوسيفي، والمعد البدني التونسي جلال الهرقلي.

وقرر الجهاز الفني والإداري، أن يكون معسكر المنتخب مغلقًا بعيدًا عن وسائل الإعلام، للتركيز والتفرغ للتدريبات اليومية، مع قرب موعد مباراة افتتاح الجولة الأولى ذهابًا أمام المنتخب التونسي فى 15 نوفمبر الجاري، والتي تقام على ملعب رادس بتونس، ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية العاشرة المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا (الكاميرون 2021).

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